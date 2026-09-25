Народный фронт начал опрос о сохранении памятников культуры в Марий Эл

Общественное движение «Народный фронт» начало всероссийский опрос, посвященный защите памятников истории и развитию культурной сферы. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» .

Анкетирование проходит на официальном сайте организации с 23 сентября по 23 октября, а промежуточные результаты планируют подвести 7 октября.

Участникам исследования предлагают высказаться о текущем состоянии объектов культурного наследия, уровне реставрационных работ и положении дел в культуре. Часть вопросов посвящена оценке условий труда предпринимателей и мастеров, восстанавливающих исторические здания. Собранную информацию используют для подготовки экспертных инициатив по сбережению историко-культурного фонда России.