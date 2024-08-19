Нарколог Вашкин рассказал, что современное лечение наркозависимости включает три направления

Главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о современных подходах к реабилитации наркозависимых людей.

По словам специалиста, современное лечение включает три основные направления: медикаментозное лечение, психотерапию и социальную реабилитацию. Медики используют препараты, помогающие снизить тягу к наркотикам и облегчить симптомы отмены. Благодаря психотерапии у человека вырабатываются новые модели поведения.

Обычно в лечении применяются методики когнитивно-поведенческой терапии, психодинамической терапии и групповые занятия. Также есть программа «12 шагов», которая помогает избавиться от зависимости и обрести новый смысл жизни, добавил нарколог.