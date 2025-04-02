Нарколог Теслер призвал россиян приходить на родительские собрания

Психотерапевт и нарколог Александр Теслер посоветовал собирать родителей школьников раз в полгода, чтобы послушать нарколога. Это поможет обнаружить зависимости у детей. Такую мысль специалист озвучил в эфире радио «Говорит Москва».
Теслер перечислил подозрительные симптомы у детей: неестественно расширенные зрачки, медлительность или гиперактивность ребенка. В таких случаях надо обратиться к специалисту, подчеркнул он.
Ранее Минздрав предложил обновить медосмотры в учебных заведениях. Из списка веществ для проверки планируют убрать кокаин, но оставить опиаты, каннабиноиды и другие наркотические вещества.
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