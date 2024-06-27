Нарколог Тарасов: распознать человека, употребляющего наркотики, можно по беспричинному смеху или страху

Психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов в беседе с НИА «Нижний Новгород» рассказал, как определить по человеку, что он употребляет наркотические вещества.

Как пояснил медик, человек с подобной пагубной привычкой часто имеет беспричинный смех или страх. У зависимого появляется чрезмерно оживленная жестикуляция либо заторможенность.

«Наркоман не может быть здоровым человеком. В первую очередь после первых доз он становится наркотически зависимым человеком. Меняется личность человека, его ценности, интересы, нормы поведения», — добавил врач.

Наркотики наносят вред практически всем важным органам: страдают печень, почки, сердце, половая система и мозг.

Накануне, 26 июня, во время мире отмечался День борьбы с наркоманией.