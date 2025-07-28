Нарколог Шуров заявил, что «советский» режим продажи алкоголя не решит проблему пьянства

В Общественной палате РФ предложили вернуться к советскому режиму продажи алкоголя — с 11:00 до 19:00. Однако нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с «Ридусом» скептически оценил эффективность такой меры.

Доктор отметил, что «советский» график продажи алкоголя не приводил к значительным результатам в борьбе с пьянством и в советское время.

«Мы помним эти драки в очередях, когда люди выкидывали друг друга, помним, как расцвело самогоноварение на этой почве», — подчеркнул специалист.

Шуров также добавил, что в современных условиях возвращение советской практики не сможет сократить потребление алкоголя, так как раньше было очень мало точек продажи, и действительно, часть людей не успевала в этот временной интервал. Сейчас эта проблема решена, в каждом доме есть точка по продаже алкоголя, резюмировал врач.