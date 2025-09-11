Нарколог Шуров развеял миф о существовании более пьющих профессий

Нарколог Василий Шуров в интервью РИАМО сообщил, что не существует профессий, которые можно однозначно назвать более или менее пьющими.

По словам специалиста, отношение к алкогольным напиткам формируется еще до момента попадания в определенную среду.

«Я бы не стал выделять кого-то, все профессии этому одинаково подвержены, ведь алкоголизм — это болезнь мозга», — заявил медик.

Шуров подчеркнул, что после пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост потребления алкоголя. Ситуация связана с повышением тревожности среди населения, добавила газета «Петербургский дневник».