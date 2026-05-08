Нарколог Шуров рассказал, что на утро после праздничных застолий с алкоголем лучше пить минеральную воду

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал РИАМО , что на утро после праздничных застолий с алкоголем лучше пить минеральную воду, а не наваристые супы.

Специалист пояснил, что минералка поможет организму справиться с интоксикацией, в то время как жирный суп может спровоцировать острый панкреатит. Кроме того, печень будет перегружена дополнительной переработкой веществ, поэтому от приема пищи лучше воздержаться.

«Лучше, конечно, минералка, потому что печень и поджелудочная очень сильно перегружены», — отметил Шуров.

Он также добавил, что алкоголь угнетает нервную систему, вызывая «тормозящий» эффект, а после его отмены нервная система вновь разгоняется, и человек чувствует перевозбуждение. В таком случае могут помочь успокоительные.