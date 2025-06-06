Известный психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с «Ридусом» выразил мнение относительно сообщений западных средств массовой информации, которые способствуют росту популярности белого снюса. Этот продукт представляет собой синтетические никотиновые подушечки, активно продвигаемые табачными гигантами за пределами России на фоне снижения спроса на традиционные сигареты.

По словам специалиста, данный вид продукции может быть опаснее обычных табачных изделий или вейпов. В отличие от классического снюса, изготавливаемого из рубленого табака и вызывающего раздражение слизистой, новый вариант легко употребляется без неприятных ощущений, что увеличивает риск быстрого привыкания.

«Синтетический никотин, прошедший специальную обработку, не раздражает ротовую полость и моментально всасывается в кровь. Это позволяет потребителям увеличивать дозу, что ведет к более тяжелой зависимости», — пояснил Шуров.

Эксперт также отметил, что в Российской Федерации белый снюс можно свободно приобрести в точках продаж табачной продукции, несмотря на потенциальные риски для здоровья.

5 июня издание The Financial Times сообщило о стратегии крупных табачных компаний, которые активно продвигают белый снюс в ответ на падение спроса на сигареты. Медики обеспокоены, поскольку долгосрочное воздействие такого вида никотина на организм до конца не изучено.