Нарколог Шуров: проверки школьников на кокаин и фенциклидин бесполезны

Нарколог и член Национальной наркологической лиги Василий Шуров в беседе с «Ридусом» оценил предложение Министерства здравоохранения отменить тестирование школьников на употребление кокаина и фенциклидина.

По его мнению, такие проверки бесполезны, поскольку кокаин является дорогим и редким наркотиком для большинства молодых людей в России.

Шуров подчеркнул, что кокаин — это наркотик, доступный преимущественно обеспеченным людям. Он редко встречается среди школьников, за исключением представителей элиты. Родителям, подозревающим употребление кокаина, Шуров порекомендовал приобрести аптечный тест для самостоятельного анализа.