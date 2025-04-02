Нарколог Шуров: проверки школьников на кокаин и фенциклидин бесполезны

Нарколог и член Национальной наркологической лиги Василий Шуров в беседе с «Ридусом» оценил предложение Министерства здравоохранения отменить тестирование школьников на употребление кокаина и фенциклидина.
По его мнению, такие проверки бесполезны, поскольку кокаин является дорогим и редким наркотиком для большинства молодых людей в России.
Шуров подчеркнул, что кокаин — это наркотик, доступный преимущественно обеспеченным людям. Он редко встречается среди школьников, за исключением представителей элиты. Родителям, подозревающим употребление кокаина, Шуров порекомендовал приобрести аптечный тест для самостоятельного анализа.
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