Нарколог Шуров посоветовал обсудить с подростками риски употребления алкоголя на выпускном

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с РИАМО выразил мнение о том, что перед выпускным важно провести со школьниками беседу о вреде алкоголя. Он отметил, что в этот период подростки остаются без надзора и могут столкнуться с опасными последствиями.

Врач подчеркнул, что у выпускников часто возникает ложное ощущение взрослости и желание вести себя разнузданно.

«У всех разная толерантность, кто-то может допиться до серьезной интоксикации и действительно стать жертвой странных людей», — процитировал «Петербургский дневник» нарколога.

По мнению специалиста, несмотря на кажущуюся взрослость, выпускники все еще остаются подростками, и в компаниях без присмотра взрослых всегда найдутся те, кто предложит алкоголь.