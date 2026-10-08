Нарколог Сергеев сообщил, что после безалкогольного вина за руль садиться не рекомендуется
Употребление безалкогольного вина может повысить уровень этанола в крови и вызвать психосоматическое опьянение, поэтому садиться за руль после него не рекомендуется. Об этом сообщил врач высшей категории, нарколог Андрей Сергеев, передает РИА Новости.
Сергеев предупредил, что безалкогольное вино может вызвать проблемы с инспекторами ГАИ. Во-первых, характерный запах спиртного может стать поводом для проверки на алкотестере, а суммарный уровень этанола после нескольких бокалов способен приблизиться к допустимому порогу или превысить его. Во-вторых, напиток способен вызвать эффект психосоматического опьянения, пишет Ura.ru.
При этом безалкогольное вино остается редкостью на российском рынке. Его производство технологически сложнее, чем у пива, и в промышленных масштабах в России оно практически не выпускается из-за высокой стоимости лицензии на спирт. В 2026 году ожидается принятие первого ГОСТа, который позволит винодельням легально и эффективно производить такой продукт. Пока же на полках преобладает импорт, хотя интерес потребителей к категории растет.