Нарколог Сергеев сообщил, что после безалкогольного вина за руль садиться не рекомендуется

Употребление безалкогольного вина может повысить уровень этанола в крови и вызвать психосоматическое опьянение, поэтому садиться за руль после него не рекомендуется. Об этом сообщил врач высшей категории, нарколог Андрей Сергеев, передает РИА Новости .

Сергеев предупредил, что безалкогольное вино может вызвать проблемы с инспекторами ГАИ. Во-первых, характерный запах спиртного может стать поводом для проверки на алкотестере, а суммарный уровень этанола после нескольких бокалов способен приблизиться к допустимому порогу или превысить его. Во-вторых, напиток способен вызвать эффект психосоматического опьянения, пишет Ura.ru.

При этом безалкогольное вино остается редкостью на российском рынке. Его производство технологически сложнее, чем у пива, и в промышленных масштабах в России оно практически не выпускается из-за высокой стоимости лицензии на спирт. В 2026 году ожидается принятие первого ГОСТа, который позволит винодельням легально и эффективно производить такой продукт. Пока же на полках преобладает импорт, хотя интерес потребителей к категории растет.