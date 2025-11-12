Нарколог Сараев усомнился в эффективности идеи со страшными картинками на алкоголе

Депутаты Госдумы предложили продавать крепкие напитки со страшными картинками на этикетках, как это уже делается с пачками сигарет. Однако нарколог Марат Сараев в беседе с « Ридусом » выразил сомнения в эффективности такого подхода.

По словам врача, соответствующая идея обсуждается уже несколько лет, но так и не была реализована, поскольку опыт с сигаретами показал невысокую эффективность.

«Мы увидели на примере сигарет, насколько устрашение картинками помогает людям бросить курить — большинство людей продолжают, и статистика, связанная с курением, ежегодно растет», — напомнил медик.

Нарколог предложил сосредоточиться на профилактических мероприятиях, начиная с младших классов школы. Он также добавил, что можно организовать взаимодействие детей с людьми, которые бросили употреблять алкоголь и могут поделиться своим опытом.