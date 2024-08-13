Нарколог Сараев поддержал инициативу о запрете продажи детского шампанского в России

Употребление «детских» имитаторов алкогольных напитков влияет на психику ребенка, как напрямую так и косвенно. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил врач-нарколог Марат Сараев.

Он поддержал инициативу депутата Султана Хамзаева запретить производство и продажу в России детского шампанского.

«Мы, взрослые, когда пытаемся привлечь детей к застолью, делаем неправильные вещи. <…>  это не просто игра, а игра, связанная с употреблением алкоголя», — считает медик.

Игры с застольем в будущем могут стать предпосылками зависимого поведения, добавил он.

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