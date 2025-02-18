Нарколог Сараев поддержал идею об использовании «Разговоров о важном» против вейпов

Депутаты партии КПРФ предложили министерству просвещения России использовать «Разговоры о важном» для профилактики электронного курения в российских школах. Инициативу одобрил врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с «Ридусом».
«Поддерживаю то, что будут показывать ролики. И чем раньше, чем младше школьники, тем лучше», — отметил доктор.
Однако, по мнению Сараева, сложность заключается в новизне вейпов. Из-за этого в историческом экскурсе недостаточной информации о последствиях электронного курения. В результате подобные средства доставки никотина еще не внушают детям и подросткам такого недоверия.
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