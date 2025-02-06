Нарколог Сараев одобрил идею о запрете продажи алкоголя россиянам младше 21 года

Нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с «Ридусом» поддержал предложение руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о запрете продажи алкогольных напитков людям моложе 21 года. Доктор считает, что данная мера поможет снизить интерес граждан к этой продукции.
По словам специалиста, сегодня алкогольная зависимость фиксируется достаточно рано. Юноши и девушки предпочитают сладкие слабоалкогольные напитки, которые не учитываются системой регистрации алкоголя. Однако они вызывают такую же зависимость с теми же запоями и похмельным синдромом, что и обычные водка или коньяк.
Врач отметил, что число отравлений алкоголем у детей и подростков продолжает стабильно расти. Министерство здравоохранения РФ подтверждает факт роста потребления и числа молодых людей, попадающих с отравлением и психозами в клиники.
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