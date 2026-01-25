Нарколог раскритиковал идею о показе алкоголя в сериалах только в сценах с отрицательными героями

Психиатр и нарколог Евгений Бучацкий в беседе с «Ридусом» выразил сомнение в эффективности новой антиалкогольной инициативы, предложенной бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора и экс-депутат Госдумы считает, что алкоголь в полицейских сериалах должен стать атрибутом только строго отрицательных героев. Он заявил, что детективные сериалы оказывают мощное влияние на пропаганду спиртных напитков в России, так как их герои часто находят повод для употребления алкоголя. Онищенко предложил изменить образы персонажей, чтобы зрители не ассоциировали себя с пьющими героями.

«Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают», — привел слова Онищенко сайт properm.ru.

Однако Бучацкий считает, что такая мера не принесет желаемого эффекта. По его мнению, любое употребление алкоголя или психоактивных веществ на экране является пропагандой, независимо от того, кто это демонстрирует.

Нарколог также добавил, что образы антигероев, употребляющих алкоголь, популярны среди значительной части российских зрителей. В качестве примера он привел фильмы про антигероев, такие как «Жмурки» и «Бумер», чьи центральные персонажи стали популярны у публики, несмотря на их преступный образ жизни.