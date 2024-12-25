Нарколог Перминова: алкоголь нейтрализует лечебный эффект медпрепаратов

Перминова подчеркнула, что употребление алкоголя одновременно с лекарственными препаратами может полностью нейтрализовать лечебный эффект или вызвать непредвиденные реакции организма. Поскольку реакция каждого человека на лекарства индивидуальна, последствия такого сочетания могут варьироваться от незначительных до крайне опасных, включая смертельные исходы. Одной из причин этого является снижение эффективности медикаментов под воздействием алкоголя, что характерно, например, для антибиотиков.

Комбинация алкоголя и лекарств значительно повышает нагрузку на печень, ответственную за переработку обоих веществ. Это может привести к развитию токсического гепатита смешанного происхождения, который требует особого внимания и лечения.