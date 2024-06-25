Нарколог Нурисламов сообщил, что закон о пробации позволит сократить число рецидивов наркозависимости

Президент благотворительного фонда «Мы — пациенты», нарколог Сергей Нурисламов в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил, что закон о пробации позволит сократить число рецидивов наркозависимости.

С 1 января этого года в России вступил в силу Закон о введении института пробации, подписанный Владимиром Путиным еще в феврале 2023 года.

«Закон о пробации связан именно с наркотрафиками и наркокартелями. Чтобы работал процесс реабилитации, необходимо, используя общественные силы, различные государственные организации, постараться реабилитировать наркозависимых», — пояснил нарколог.

Нурисламов добавил, что данный закон связан не только с употреблением наркотических средств, но и с нарушением гражданами определенных положений, когда они попадают в ведение уголовного кодекса.