Нарколог Казанцев положительно оценил идею о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу спиртных напитков лицам младше 21 года. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » инициативу прокомментировал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Врач положительно оценил идею, напомнив, что именно до 21-летнего возраста у человека активно формируются костный скелет и головной мозг. Кроме того, в данный период закладываются морально-этические нормы.

«Чем раньше молодой человек начинает употреблять алкоголь, тем больше риск возникновения зависимости. Единицы тех, кто лечится от зависимости и начал употреблять после 25 лет», — отметил медик.

При этом Казанцев указал на большое количество пациентов с данной вредной привычкой, обретенной еще в подростковом возрасте.