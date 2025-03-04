Нарколог Казанцев: чаще всего люди пьют алкоголь по пятницам

В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь по воскресеньям, но наркологи говорят, что россияне чаще пьют по пятницам. Специалисты рассказали Life , поможет ли новый закон решить проблему пьянства.

Нарколог Алексей Казанцев поддерживает идею ограничить время продажи спиртного, а также перенести алкомаркеты подальше от жилых домов. При этом врач не видит смысла в запрете на торговлю алкоголем именно по воскресеньям.

Психиатр и нарколог Василий Шуров, напротив, одобряет новый законопроект. По его мнению, запрет на продажу алкоголя в воскресенье логичен, потому что в этот день люди «приходят в себя» после бурных выходных.