Нарколог Казанцев: чаще всего люди пьют алкоголь по пятницам

В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь по воскресеньям, но наркологи говорят, что россияне чаще пьют по пятницам. Специалисты рассказали Life, поможет ли новый закон решить проблему пьянства.
Нарколог Алексей Казанцев поддерживает идею ограничить время продажи спиртного, а также перенести алкомаркеты подальше от жилых домов. При этом врач не видит смысла в запрете на торговлю алкоголем именно по воскресеньям.
Психиатр и нарколог Василий Шуров, напротив, одобряет новый законопроект. По его мнению, запрет на продажу алкоголя в воскресенье логичен, потому что в этот день люди «приходят в себя» после бурных выходных.
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