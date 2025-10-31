Нарколог Исаев отметил, что повышенная раздражительность и недосып могут указывать на игровую зависимость у подростка

Игровая зависимость представляет серьезную проблему для подростков, вытесняя из их жизни учебу, общение и другие интересы. Врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев в беседе с KP.RU обозначил ключевые признаки, по которым можно определить, что увлечение играми вышло из-под контроля.

По словам специалиста, зависимость от игр отличает от обычного увлечения то, что она подчиняет себе все сферы жизни подростка. Он теряет интерес к учебе, спорту, общению с друзьями и семье.

Одним из признаков зависимости является увеличение времени, проведенного за экраном, а также повышенная раздражительность. Недосып и стресс могут усугубить состояние и привести к серьезным психическим нарушениям.

Врач также отметил, что во время игры у подростка может возникать немотивированная эйфория, а после проигрыша — резкий спад настроения, похожий на депрессивное состояние.