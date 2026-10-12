Нарколог Хакимзанов раскрыл причины развития игромании у подростков

Склонность несовершеннолетних к лудомании связана с особенностями взросления: префронтальная кора головного мозга окончательно формируется лишь к 25 годам. Об этом сайту «Вечерняя Москва» сообщил заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед», психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов.

По словам врача, незрелость зон самоконтроля вкупе с бурной реакцией дофаминовой системы делает детей уязвимыми перед механикой виртуальных лутбоксов, которая работает по принципу казино и вызывает привыкание.

Среди ключевых сигналов формирующейся проблемы эксперт назвал бессонницу, резкое ухудшение школьной успеваемости и вспышки раздражения при введении ограничений на экранное время.

Для нормализации состояния специалист посоветовал выключать любые гаджеты минимум за полтора часа до сна, а в тяжелых случаях обращаться к врачам за когнитивно-поведенческой терапией.