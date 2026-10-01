Нападающий «Автомобилиста» Денежкин прокомментировал победу над «Ладой» и оценил старт сезона для команды

Нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин прокомментировал победу над «Ладой» и оценил старт сезона для команды. Об этом сообщил корреспондент ЕАН .

По словам хоккеиста, команда продолжает набирать обороты и сыгрываться. Он отметил, что первый период внес вклад в игру, а главная победа — в результате.

«Думаю, первый период внес свой вклад в игру. Хорошие голы забили. Дальше уже не скажу, что с нашей стороны была качественная игра. Но главная победа в нашем случае сейчас», — сказал Денежкин.

Денежкин также рассказал, что в межсезонье в команде произошла перестройка, но взаимодействие уже налаживается. По его словам, тактические действия с новым тренерским штабом немного отличаются, особенно в средней зоне.

Оценивая начало сезона, форвард заявил, что пока не дает оценку игре, но месяц дал команде большой опыт: «Пока еще набираем обороты, сыгрываемся. Оценку игре пока не дам. Думаю, этот месяц нам дал много пищи для размышлений и большой опыт, который поможет в дальнейшем».