Намин заявил о возможном проведении фестиваля мира в Москве

Продюсер и музыкант Стас Намин заявил, что в следующем году может собрать фестиваль, подобный тому, что проходил в Лужниках в 1989 году. Он объяснил это желанием изменить что-то к лучшему, пишет NEWS.ru .

Намин пообещал привезти исполнителей, если почувствует, что удастся что-то изменить к лучшему. Формально делать это он смысла не видит, добавило ИА НСН.

По его словам, у него колоссальный опыт проведения крупных культурных акций по всему миру — от США до Китая и Франции. Сейчас его команда готовит документальный фильм на основе архивов тех лет. Уже отсняли огромное количество материала, заявил музыкант.