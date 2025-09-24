Налоговый эксперт Самитов объяснил, что каждый год меняется сумма дохода, которая не облагается налогом

Самитов объяснил, что каждый год меняется сумма дохода, которая не облагается налогом. Она рассчитывается следующим образом: один миллион рублей умножается на ключевую ставку, актуальную на конец года. Например, если ключевая ставка составит 17%, то 17% от миллиона — это 170 тысяч рублей, которые не будут облагаться НДФЛ.

Эксперт добавил, что ФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога для каждого вкладчика на основании данных, предоставляемых банками.

Кроме того, Самитов отметил, что ставка налога составляет 13% для доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% для более высоких доходов.