Налоговый эксперт Нестерова напомнила о необходимости уплаты НДФЛ при получении акций в подарок

Налоговый консультант, руководитель федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова осветила распространенные заблуждения о процедуре дарения имущества и особенностях уплаты налогов. Об этом сообщил RuNews24.ru .

Специалист напомнила, что даритель освобождается от любых налоговых обязательств, вне зависимости от вида передаваемого имущества. Основным налогоплательщиком выступает лицо, получившее презент. Однако и тут есть исключения.

«Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается с большинства подарков — например, с денежных средств, путевок, иных вещей», — пояснила эксперт.

По ее словам, к налогооблагаемым подаркам относятся земельные участки, жилье, коммерческие объекты недвижимости, транспортные средства, акции, ценные бумаги, доли в юридических лицах.