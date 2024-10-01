Наказание для водителей-лихачей призвали ужесточать при повторных нарушениях

Володин: наказание за опасное вождение при повторных нарушениях надо ужесточать

В России следует ужесточить наказание для водителей, допускающих опасное вождение, при повторных нарушениях с их стороны. На необходимость этого указал в беседе с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости» .

Ранее думский комитет по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение.

По мнению Володина, проект об ужесточении наказания за такие нарушения обязательно надо доработать и затем одобрить.

«Комитет в своем заключении предлагает доработать инициативу ко второму чтению и повысить ответственность за повторное правонарушение», — сказал он журналистам.

Говоря о необходимости таких мер, Володин обратил внимание, что в 2023 году число аварий выросло на 4,5% по сравнению с 2022-м (до 132,5 тысячи). Жертвами ДТП стали 14,5 тысячи человек.

«Рост за год составил 2,3%. Ранено 166,5 тысячи человек, что на 4,3% выше, чем годом ранее», — подчеркнул председатель ГД.