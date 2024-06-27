НАФИ: в России наметился тренд на самостоятельные путешествия

Последние пять лет россияне все чаще выбирали самостоятельные путешествия, а не покупали пакетные туры и путевки. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследовательский центр НАФИ.

Опросы показали, что почти половина россиян, а именно 48%, предпочитают сами организовывать свои путешествия. Причем 39% из них — лично приобретают билеты и выбирают отели. Еще 9% чередуют покупки путевок и самостоятельные путешествия.

В исследовании отметили, что доля тех, кто сам организует поездки, значительно увеличилась. Еще в 2019 году лишь 37% россиян выбирали такой способ путешествовать.