Наелись от души. Сырный фестиваль прошел в Истре

Сырный фестиваль прошел в Истре уже в десятый раз

На территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское в Истре прошел ежегодный сырный фестиваль. Для участия в гастрономическом мероприятии показать свою продукцию приехали 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в том числе из Италии, Германии и Франции.

Свою продукцию презентовали предприятия народных художественных промыслов и порядка 25 виноделен. Фестиваль стал юбилейным — 10-м по счету.

Одним из необычных угощений стал сыр из лосиного молока.

«У нас само хозяйство находится не так далеко. Наши девушки-доярки доят лосей. Мы подумали, почему бы не сварить сыр из этого молока и не накормить гостей фестиваля?» — рассказал сыровар Александр Волков.

Организатор фестиваля Олег Сирота добавил, что на мероприятие приехало много директоров федеральных сетей.

«Многих ребят будут разбирать торговые сети, потому что всем нужен эксклюзив, нужна интересная и качественная продукция. Для многих фермеров это путевка в жизнь», — заявил он.

Участники привезли молочную продукцию и сыры из разных видов молока, рыбные и мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, продукты пчеловодства, ягоды, грибы, травяные чаи, натуральные напитки и многое другое. Для самых маленьких посетителей подготовили детские зоны с батутами и качелями, мастер-классы по росписи посуды.

Фестиваль завершится «Сырным чемпионатом России — 2025», на котором определят самый вкусный сыр в стране.