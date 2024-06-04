Начался прием заявок на премию «Лучший промышленный дизайн России»

В Москве начался прием заявок на соискании премии «Лучший промышленный дизайн России». Она направлена на популяризацию и поддержку промышленного дизайна, привлечение внимания к отечественной визуальной культуре и выявление творческих достижений промпредприятий страны. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что премию учредило в 2023 году правительство Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкульта. Тогда в российской столице прошел первый конкурс, участие в котором приняли более 500 компаний из 36 регионов страны. Они соревновались в восьми категориях, 15 из 20 победителей представляли Москву.

Специалисты оценят дизайн промышленных пространств, городской дизайн, дизайн медицинского и промышленного оборудования, предметов обихода и транспортных средств. Также на конкурс представят ювелирные изделия, обувь, одежду и аксессуары, товары народного потребления, упаковки лекарственных средств и продуктов питания.

«В 2024 году список категорий увеличился до 13. Сбор заявок завершится 12 июля, экспертное жюри в начале августа определит победителей. Любой желающий также сможет в рамках народного голосования выбрать понравившийся проект, — отметил Овчинский.

Принять участие в конкурсе могут промышленные предприятия и мастерские, архитекторы, инженеры, художники и дизайнеры. Церемония награждения лауреатов премии пройдет в конце августа. Они получат почетный диплом, кубок и право размещать специальный знак качества на своей продукции.

В Москве работают порядка 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся около 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 крупных и средних предприятий, а также примерно 100 малых. Здесь выпускают сложную технику, медицинское оборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь и одежду.