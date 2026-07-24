Начался новый этап ремонта моста в Черняховске Калининградской области

В Черняховске Калининградской области стартовал очередной этап ремонтных работ на мосту по улице Ленинградской. Глава округа Виктор Вобликов сообщил, что строители работают по утвержденному графику, его слова привел сайт «Государственные новости» .

Вобликов отметил, что подрядчик приступил к монтажу несущих конструкций. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что лично контролирует соблюдение технологий и качество используемых материалов.

Мост на улице Ленинградской является важным объектом для Черняховского округа, так как он играет значительную роль в местной логистике. Все участники процесса нацелены на качественное выполнение работ в установленные сроки.