Начался новый этап ремонта моста в Черняховске Калининградской области
В Черняховске Калининградской области стартовал очередной этап ремонтных работ на мосту по улице Ленинградской. Глава округа Виктор Вобликов сообщил, что строители работают по утвержденному графику, его слова привел сайт «Государственные новости».
Вобликов отметил, что подрядчик приступил к монтажу несущих конструкций. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что лично контролирует соблюдение технологий и качество используемых материалов.
Мост на улице Ленинградской является важным объектом для Черняховского округа, так как он играет значительную роль в местной логистике. Все участники процесса нацелены на качественное выполнение работ в установленные сроки.