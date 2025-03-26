Начало пожароопасного сезона объявили в Тюменской области с 1 апреля

Жителям и гостям региона стоит быть предельно осторожными с 1 апреля. Именно с этого дня в Тюменской области начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Согласно документу, департамент лесного комплекса будет контролировать подведомственные учреждения, чтобы не допустить распространения лесных пожаров. В прошлом году пожароопасный сезон начался позднее — 5 апреля, написал RT.

Ранее в Приморском крае усовершенствовали систему видеомониторинга для обнаружения возгораний в лесах.

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