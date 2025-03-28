Начало пожароопасного сезона объявили в Марий Эл

В Марий Эл, когда сошел снег и установилась теплая погода, начался пожароопасный сезон. Приказ об этом подписали в министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики, сообщил сайт marimedia.ru.
Жителям напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозят административная и уголовная ответственность. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Марий Эл просит всех жителей и гостей региона быть осторожными при обращении с огнем в лесу и на прилегающих территориях.
Обнаружив лесной пожар, нужно сразу сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана» по телефону: 8 (8362) 56-65-35, или на телефон прямой линии лесной охраны: 8 800 100 94 00.
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