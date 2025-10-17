Начальный этап ремонта тротуаров на Невском проспекте запланирован на 2026 год

В Санкт-Петербурге готовят ремонт тротуаров на Невском проспекте. Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Максим Молчанов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал, что работы начнутся в 2026 году.

Молчанов подчеркнул, что проект будет согласован с жилищным комитетом. Параллельно с обновлением пешеходных зон будут приведены в порядок фасады старинных зданий, расположенных вдоль проспекта, написала «Мойка78».

Для пешеходов будут разработаны альтернативные маршруты. В зависимости от ситуации тротуары могут быть либо сужены и частично отремонтированы, либо пешеходное движение будет перенаправлено на соседние улицы.

По словам Молчанова, основная сложность предстоящего ремонта заключается в неоднородном основании под существующими плитами. Строители проведут демонтаж всех плит, подготовят новое основание и обеспечат отвод воды.