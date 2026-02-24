Начальник Управления социального питания Петербурга Мироненко рассказала о контроле и инновациях в школьном меню

Начальник Управления социального питания Петербурга Алена Мироненко в беседе с «Петербургским дневником» рассказала о работе ведомства и новшествах в организации школьного питания.

Управление социального питания занимается методическим сопровождением социального питания в школах, детских садах, медицинских учреждениях и других организациях. Оно также взаимодействует с федеральной властью и транслирует соответствующую политику Петербурга.

Алена Владимировна отметила, что Санкт-Петербург входит в пятерку лучших городов России по организации социального питания. В 2024 году петербургская школа заняла первое место в российском конкурсе «Лучшая школьная столовая».

В школах с полным пищевым циклом еду готовят на месте, а в учреждения в центральных районах города всю еду привозят. Бесплатное питание предоставляется школьникам с первого по четвертый класс по всей стране, а льготные категории варьируются в разных субъектах.

Контроль качества питания организован на нескольких уровнях. Сначала проверяется целостность тары, сроки годности и документация, затем — холодильное оборудование и температура. Готовые блюда проверяет бракеражная комиссия, состоящая из представителя столовой, операторов питания, ответственного по питанию и медика.

Искусственный интеллект уже внедряется в систему школьного питания. Он помогает проверять наличие спецодежды у сотрудников и отсутствие посторонних людей в пищеблоке. В будущем планируется внедрить проверку правильности вложений продуктов.

Родители могут воспользоваться онлайн-меню и установить для ребенка пищевые и финансовые ограничения в единой карте школьника. Управление социального питания также частично отвечает за интерьер столовых, организуя конкурс «Школьная столовая глазами ученика».