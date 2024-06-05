Начальник «Сада на орошении» Месроп спрогнозировал рост цен на качественные российские фрукты
Низкие температуры весной 2024-го оказали негативное влияние на сельское хозяйство. Так, в Ростовской области погибло 90% урожая яблок на 120 гектарах, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как рассказал начальник участка «Сад на орошении» Мискарян Месроп, соответствующие компенсации в этом году не предусмотрены.
«По пшенице есть, а по яблокам нет пока ничего», — отметил специалист.
Он также предположил, что стоимость качественных российских фруктов увеличится. Однако дефицита на яблоки ждать не стоит, заверил Месроп.
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