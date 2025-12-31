Начальник КбшЖД Дмитриев назвал заботу о рабочих безусловным приоритетом

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев представил итоги функционирования магистральной линии и планы дальнейшего развития инфраструктуры. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

По словам главы КбшЖД, в начале 2025 года заработал Самарский диаметр, соединяющий Новокуйбышевск, Самару и Тольятти. Теперь готовятся запустить первый этап кольцевой системы железнодорожного транспорта. Куйбышевская железная дорога успешно выполнила производственные, экономические и социальные обязательства.

Как отметил Дмитриев, вопрос благополучия работников остается одним из ключевых направлений деятельности предприятия. Важным событием стала подготовка нового коллективного договора РЖД на период 2026-2028 годов. Документ предусматривает сохранение существующих льгот и гарантий, повышение индексации материальной помощи и введение ряда инноваций для повышения социальной защищенности персонала.