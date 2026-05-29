Начальник ГЖД Дорофеевский допустил запуск новых «ласточек» между Казанью и Нижним Новгородом

В ответ на многочисленные жалобы пассажиров на дискомфорт в электричках Казань — Нижний Новгород рассматривается возможность запуска новых ласточек. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на данные начальника Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергея Дорофеевского.

По его словам, из-за высокого спроса и просьб улучшить условия проезда компания прорабатывает идею запуска ускоренного сообщения. В отличие от обычных электричек, которые делают 12 остановок, «Ласточка» будет совершать максимум три, что значительно сократит время в пути.

Проект уже обсуждается с местными властями. Специалисты проанализировали обкатку состава и в настоящее время изучают будущий маршрут, однако конкретные сроки ввода «ласточек» в эксплуатацию пока не называются.