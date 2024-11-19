Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Ежов: чаще всего ДТП в регионе происходят из-за превышения скорости

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов рассказал о количестве ДТП, которые произошли на дорогах региона, начиная с января 2024 года. Об этом написало ИА «Время Н».
Всего в области за 10 месяцев зарегистрировано 3814 аварий, 266 человек в них погибли. Чаще всего ДТП происходят по причине лобовых столкновений и в результате наездов на пешеходов.
Ежов добавил, что 974 аварии произошли из-за превышения скорости, еще 750 — из-за выезда на встречную полосу движения. Всего с начала года сотрудники ДПС выявили более шести тысяч случаев выезда на «встречку».
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