Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Ежов: чаще всего ДТП в регионе происходят из-за превышения скорости

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов рассказал о количестве ДТП, которые произошли на дорогах региона, начиная с января 2024 года. Об этом написало ИА «Время Н» .

Всего в области за 10 месяцев зарегистрировано 3814 аварий, 266 человек в них погибли. Чаще всего ДТП происходят по причине лобовых столкновений и в результате наездов на пешеходов.

Ежов добавил, что 974 аварии произошли из-за превышения скорости, еще 750 — из-за выезда на встречную полосу движения. Всего с начала года сотрудники ДПС выявили более шести тысяч случаев выезда на «встречку».