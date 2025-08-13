Набережные Челны и аэропорт Казани свяжет железная дорога

Власти Татарстана планируют строительство новой железнодорожной линии, связывающей казанский аэропорт с городом Набережные Челны. Проект предусматривает соединение Горьковской и Куйбышевской железнодорожных магистралей. Новая железнодорожная трасса пройдет через следующие населенные пункты: аэропорт Казани — Лаишево — Алексеевск — Чистополь — Нижнекамск — Набережные Челны, написал сайт inkazan.ru .

Данная инфраструктура также обеспечит связь с развивающимся туристическим центром «Казань-Марина», находящемся в Лаишевском районе республики.

Проект уже включен в генеральный план и мастер-план развития транспортной инфраструктуры Татарстана. Руководитель института пространственного планирования Олег Григорьев уточнил, что реализация задуманного намечена ориентировочно на 2060 год. Строительство новой железной дороги обещает стать значительным вкладом в развитие транспортной системы региона и способствовать улучшению логистических связей между городами Татарстана.