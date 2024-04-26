Набережная и пляж около Волги появятся в Кстове в Нижегородской области | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:56 Набережная и пляж около Волги появятся в Кстове в Нижегородской области

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Набережная и пляж появятся в Кстове в Нижегородской области в рамках благоустройства парка «Юбилейный». Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на администрацию округа.

Работники оборудуют прогулочную зону, подъем и спуск к реке. Также на набережной планируют создать смотровые площадки и фотозоны.

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Отмечается, что сейчас администрация прорабатывает вопрос финансирования всех этих работ. Реализация проекта привлечет большой поток туристов в регион.