На выставке-форуме «Россия» подвели итоги работы павильонов Минприроды

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ завершит работу 8 июля. За это время павильоны «Природоград» и «Природоград. Город профессий» посетили свыше 300 тысяч человек. На площадках состоялось более 500 мероприятий.

В «Городе профессий» гости выставки могли попробовать себя в роли климатолога, эколога или лесного пожарного. Здесь выращивали цифровые деревья, открывали месторождение драгоценных металлов и управляли специальной техникой.

«Дети — это наше будущее и правильное воспитание, и правильный подход и отношение к зверям, отношение к нашей природе, это, конечно, в том числе и является частью нашей большой работы», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.