На выставке-форуме «Россия» подвели итоги работы павильонов Минприроды

Фото: Телеканал «360»

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ завершит работу 8 июля. За это время павильоны «Природоград» и «Природоград. Город профессий» посетили свыше 300 тысяч человек. На площадках состоялось более 500 мероприятий.

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В «Городе профессий» гости выставки могли попробовать себя в роли климатолога, эколога или лесного пожарного. Здесь выращивали цифровые деревья, открывали месторождение драгоценных металлов и управляли специальной техникой.

«Дети — это наше будущее и правильное воспитание, и правильный подход и отношение к зверям, отношение к нашей природе, это, конечно, в том числе и является частью нашей большой работы», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Выставку посещали не только россияне. Так, в павильоне побывал министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю. Здесь он познакомился с климатическими особенностями России и разнообразием ее флоры и фауны, а также обсудил с российским коллегой совместные природоохранные проекты, в частности работу трансграничного резервата «Земля больших кошек». Этим животным Минприроды РФ уделяет особое внимание.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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На площадках форума представители дальневосточных регионов России провели День амурского тигра. Гости могли поучаствовать в мастер-классах и викторинах, послушать лекции о краснокнижном хищнике.

Сейчас на Дальнем востоке проживают не менее 750 тигров. Их считают важным индикатором состояния экосистемы. Информация о диких кошках собирается круглогодично. Уже в 2025 году полученные данные войдут в систему «Экомониторинга». Дальше алгоритм изучит результаты и составит прогнозы о возможных изменениях окружающей среды.

На пленарной сессии «Возможности будущего» обсуждали главные природоохранные задачи. Среди тем были новые очистные сооружения, экономика замкнутого цикла, ответственность крупного бизнеса и роль волонтерства.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Площадки Минприроды высоко оценили организаторы выставки. Во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» павильоны «Природоград» и «Природоград. Город профессий» стали победителями в номинации «Самый молодежный павильон государственных ведомств».

«Россия — самая большая страна на планете Земля, более пятой части лесов всей планеты, второе место в мире по запасам путевых ресурсов, четыре климатических пояса, уникальное биологическое разнообразие — это наше с вами достояние, но и наша ответственность», — отметил первый замминистра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов.

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