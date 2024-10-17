26 сентября 2024 года на сцену «Москвариума» вернулось шоу на воде «Морская симфония». Московская публика и гости столицы искренне полюбили постановку за живую музыку в исполнении симфонического оркестра, захватывающие трюки гимнастов, необычные визуальные эффекты и грандиозные декорации. Также в шоу принимают участие морские млекопитающие — обитатели «Москвариума».

Источником вдохновения для создания шоу стало легендарное произведение Антонио Вивальди «Времена года». Как и в оригинале, постановка состоит из четырех частей, каждая из которых посвящена одному из времен года: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Зрителей «Морской симфонии» ждут уникальные спецэффекты: бабочки, дождь, туман, осенние листья, снег и даже ароматы, которые ассоциируются с разными временами года.

События разворачиваются на водной сцене «Москвариума» — в чаше бассейна глубиной 14, длиной 50 и шириной 30 метров, а также в воздухе над ней. Симфонический оркестр, исполняющий «Времена года», располагается в самом центре зрительного зала, что позволяет гостям полностью погрузиться в атмосферу шоу.

Возрастное ограничение 0+, длительность программы — 90 минут.

Билеты на шоу «Морская симфония» можно уже приобрести на официальном сайте.

Организатор: ООО «Возрождение ВВЦ», ИНН 7717743884, ОГРН

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