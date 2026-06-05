На внутреннем кольце КАД в Петербурге ограничат движение на пять дней

В Санкт-Петербурге водителей предупредили о предстоящих ограничениях движения на дамбе. Из-за ремонта дорожного покрытия на участке внутреннего кольца КАД временно оставят лишь одну полосу для проезда. Об этом написал «Петроград» .

С 5 по 9 июня на внутреннем кольце КАД будут проводиться ремонтные работы на участке от КМ 126+150 до КМ 126+680, сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга. В связи с этим с 11:00 5 июня до 19:00 9 июня движение транспорта будет ограничено.

На время проведения работ закроют левую и среднюю полосы, и проезд транспорта организуют только по правой полосе. Это может привести к затруднениям движения и увеличению времени в пути на данном участке.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая временные ограничения, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.