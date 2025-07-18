На VK Fest в Москве раскупили все билеты

На предстоящий VK Fest в Москве продали абсолютно все билеты. Об этом сообщила пресс-служба VK.

«В столице распродали билеты всех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. То есть совсем все. Ни одного не осталось», — сообщили в VK.

Программа VK Fest в столице стартует 19 июля в 12:00. Вход для зрителей на «Лужники» откроется в 11:00.

На музыкальных сценах за два выступят десятки артистов, среди которых Хаски, Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко, «Хлеб», Элджей, «Три дня дождя», ANNA ASTI, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Лолита. Завершится фестиваль 20 июля выступлением «несекретного» гостя.

Посетители фестиваля в этот раз впервые увидят дефиле знаменитостей на синей дорожке. Шоу запланировано на 16:00 на территории VK Fest в оба дня.

В «VK Лектории» также состоятся дискуссии с участием Ксении Собчак, Марии Захаровой, Федора Бондарчука, Виктории Бони, Оксаны Самойловой, Николая Василенко, Зои Новиковой и Седы Каспаровой.

Гости смогут узнать о воспитании детей, современных технологиях в кино и гастротрендах.