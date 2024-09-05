На ВЭФ объявили старт работ по строительству делового центра в Приморском САР

Ежегодно на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, крупнейшие компании подводят итоги и знакомят участников форума с предстоящими планами. «Интеррос» — не стал исключением. Компания Владимира Потанина — якорный инвестор на Дальнем Востоке, активно инвестирует в проекты по развитию региона. В свою очередь, это положительно влияет на его инвестиционную привлекательность, увеличивает отчисления в бюджет края и создает новые рабочие места.

Корпорация создает проекты на многие десятилетия, при этом соблюдая главную особенность — сохраняет уникальный ландшафт острова, применяя современные технологии строительства, в том числе энергоэффективные фасады. Компания выступает ключевым инвестором различных проектов на территории дальневосточного федерального округа: в Улан-Удэ, на Камчатке, Якутске, Южно-Сахалинске и других.

В 2021 году компания сменила юрисдикцию и зарегистрировался в Специальном административном районе (САР) на острове Русский. Одной из глобальных задач перед компаниий стоит строительство делового центра, который предоставит резидентам САР не только современные офисные пространства, созданные по высоким международным стандартам, но и IT-кластер. Он позволит объединить бизнес, технологии и образовательные учреждения на базе одного центра, создать среду для разработчиков и перспективных стартапов. IT-кластер даст возможность создания научных лабораторий, просторных компьютерных классов и холлов для выставок.

«По поручению Президента России Владимира Путина правительство реализует комплекс мер по деофшоризации экономики. Важную роль в этом играет специальный административный район, созданный на острове Русском во Владивостоке. Здесь уже прописались более ста резидентов. Спрос на этот инструмент растет. Общий объем активов, репатриированных таким образом в Российскую Федерацию, превышает 5 триллионов рублей. Проект строительства общественно-делового комплекса, реализуемый компанией „Интеррос“, которая к тому же является одним из крупнейших российских инвесторов, резидентов САР на острове Русском, это важный шаг по развитию инфраструктуры острова, обеспечению резидентов всеми необходимыми для современного бизнеса сервисами и услугами, создания комфортной городской среды на этой территории», — подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он также отметил, ранее международные бизнесы выбирали для репатриации Калининградский САР, который ближе к Западу, то сегодня разворот на Восток произошел и в части репатриации капитала. Компания и здесь выступает первопроходцем, развивая новое направление.