На Урале учительницу-азербайджанку обвинили в пропаганде ислама: кто и зачем это сделал

В Екатеринбурге учительница одной из школ оказалась втянута в скандал из-за фейковых скринов переписки с учениками, на которых она якобы склоняет их принять ислам. Узнав о том, какие слухи распространяют о ней некоторые Telegram-каналы, педагог была шокирована.

О ситуации, в которую попала Амира С., рассказала ректор «Регнум», член СПЧ Марина Ахмедова.

По словам журналистки, об Амире начали говорить, мол, она якобы рассказывает детям о своей религиозной жизни, приводит в пример цитаты из Корана прямо на уроке, а вне уроков советует просто почитать его, чтобы сформировать «правильное мышление».

«„Регнум“ связался со школой, в которой работает Амира С. Такая учительница действительно существует. И она чуть не упала в обморок, когда узнала, в чем ее обвиняют в Сети, используя имя, фото и номер школы, в которой она действительно работает», — подчеркнула Ахмедова.

У Амиры есть гражданство России, по национальности она азербайджанка, не религиозна, придерживается светских взглядов.

Скрины, которые постили в Сети, оказались фейком. Теперь в школе проводят свое расследование, опрашивают детей на предмет того, говорила ли что-то учительница о религии или нет.

По словам Амиры, у нее нет недоброжелателей, а тем более врагов. Поэтому она не может понять, зачем и кто это сделал.

«Кому было надо создавать фейковую страницу от ее имени? На этой странице хиджаб прифотошоплен к ее лицу, она его никогда не носила. Работает Амира в школе с 24-го года, никаких претензий к ней нет», — добавила Ахмедова.

Пока открытым остается вопрос, кто и зачем устроил эту провокацию. По мнению журналистки, это вполне могло быть делом рук СБУ либо администраторов каналов, которым нужны трафик и подписчики.

«И если второй вариант, то тогда вопрос к каналам: на кого вы работаете, если ваши цели совпадают с целями СБУ?» — заключила главред «Регнума».