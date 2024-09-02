Сегодня 17:38 На улицах Усолья-Сибирского появились муралы к 355-летию со дня основания 0 0 0 Фото: Пресс-служба Росатома Общество

Иркутская область

Экология

Росатом

На фасадах домов по Комсомольскому проспекту и Интернациональной улице в Усолье-Сибирском, а также на трансформаторных подстанциях во дворах появились муралы, рассказывающие об истории города и ценности природных ресурсов. Акцию приурочили к 355-летию со дня основания города.

«Усолье-Сибирское — город химиков, который всегда имел большие традиции, большую историю и, самое главное, большой потенциал. Город является промышленным центром нашего большого региона. Вопросы экологической безопасности всегда были на первом плане в этом городе», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В церемонии открытия обновленных фасадов приняли участие представители региональной и муниципальной властей, депутаты городской думы и простые жители. Проект выполнили при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее дочернего предприятия — Федерального экологического оператора.

Фото: Пресс-служба Росатома 1/2 Фото: Пресс-служба Росатома 2/2

«Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным», — рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев. Он отметил, что во время первого его приезда в Усолье-Сибирское городу угрожала экологическая катастрофа. Опыт госкорпорации по ликвидации химической угрозы позволил стимулировать развитие городского округа.

Фото: Пресс-служба Росатома

«Главное богатство Усолья-Сибирского — его жители, открытые ко всему новому, неравнодушные, готовые приложить свои силы и таланты для его развития. Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей», — добавил гендиректор Федерального экологического оператора Максим Погодин. Кроме того, представители госкорпорации открыли фонтан на главной площади и приняли участие в спортивных мероприятиях, которые проводились на праздновании.

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