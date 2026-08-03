На Театральной площади установили арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода

На Театральной площади появился новый арт-объект, приуроченный к празднованию 805-летия Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инсталляция представляет собой число «805», вплетенное в композицию из двух потоков, которые сливаются в единую линию. Такой художественный прием отсылает к слиянию Волги и Оки — одной из знаковых особенностей города.

Габариты арт-объекта — 5,5 метра в ширину и 184 сантиметра в высоту. Цветная подсветка, которая включается в вечернее время, придает композиции особую выразительность.

По данным департамента культуры, инсталляция станет не только украшением главной пешеходной улицы, но и удобной фотозоной. Сделать памятные снимки рядом с арт-объектом можно будет до 8 ноября.