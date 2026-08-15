На стойбище в ЯНАО спасли и выходили олененка

Жители Ямала спасли новорожденного олененка, который остался без матери. В мае детеныша нашли в тундре и забрали на стойбище, пишет «Сургутский вестник» .

По словам главы Пуровского района, диких животных обычно не забирают из привычной среды. Но в этом случае олененок мог не выжить. Его начали выкармливать молоком и назвали Бемби, добавило ЕАН.

Теперь олененок уже окреп и стал любимцем всего стойбища. Бемби не боится людей и охотно подходит к гостям тундры.